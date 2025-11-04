Incubo per un ragazzo nella notte di Hallowen: sequestrato e liberato il mattino seguente

Torino – Una notte da incubo quella trascorsa da un 15 enne a Torino. Nella notte del 31 Ottobre è stato rinchiuso per ore dentro una stanza, minacciato con un cacciavite e torturato dai suoi coetanei che poi lo hanno costretto a buttarsi nelle acque gelide del Po. Il ragazzino, a cui sono stati tagliate sopracciglia e capelli, è stato liberato solo al mattino alla Stazione di Porta Nuova. A raccontare quanto accaduto è la mamma del 15 enne che si è sfogata con un post sui social, parlando di due ragazzi e una ragazza, di 15 e 16 anni, che avrebbero ingannato il figlio, fingendosi amici. I Carabinieri, una volta appreso del post, hanno iniziato ad indagare sull’accaduto. I Carabinieri, coordinati dalla Procura dei minorenni di Torino, hanno sequestrato i cellulari ai tre minori accusati di aver sequestrato e usato violenza su un loro coetaneo nella notte di Hallowen. Secondo gli inquirenti, nei dispositivi potrebbero esserci i video di quanto accaduto; a filmare sono gli stessi adolescenti, che al momento non sono stati ancora ascoltati.