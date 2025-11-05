Pallacanestro Serie A – Sconfitta per l’Olimpia a Brescia: finisce 98-92

Brescia ( Germani Brescia – Olimpia Milano 98-92) – La Germani Brescia torna alla vittoria stendendo l’EA7 Emporio Armani Milano , con il punteggio finale di 98-92.Dopo un avvio equilibrato sono i padroni di casa a spingersi via al termine del primo quarto con un break di 11-0 ispirato dai tagli vincenti di Burnell e Bilan e poi proseguito nel secondo periodo quando i letali Ivanovic e Della Valle dall’arco e un super Mobio fanno scappare la Germani sul 56-39.I jumper di Ricci e un super Brooks dimezzano subito il gap a inizio ripresa per l’Olimpia ma ancora i tiri in corsa di Ivanovic, Della Valle e Burnell riportano la Germani sul +16 sul finire del terzo periodo. Ci pensa allora Mannion con il suo playmaking e le triple di Bolmaro e Ricci a dare un nuovo assetto agli ospiti, Burnell e Bilan ribattono però colpo su colpo e l’ultima raffica di triple di Brooks non riesce a riaprire la contesa nel finale per i biancorossi. Finisce 98-92.

Germani Brescia – Olimpia Milano

Parziali: 27-20/29-21/24-27/18-24

Germani Brescia: Bilan 23, Della Valle 16, Ndour 14, Ivanovic 16, Rivers 3, Ferrero, Burnell 18, Mobio 8, Conrnooh, Santino, Doneda. Coach Cotelli

Olimpia Milano: Ellis 4, Bolmaro 9, Ricci 11, Shields 4, Nebo 14, Mannion 6, Booker 3, Tonut 3, Brooks 28, Guduric 5, Diop 3, Totè 2. Coach Messina

Arbitri: Lazzarini, Attard