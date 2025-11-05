Incidente tra un auto e un autocarro: nessuno in pericolo di vita

Vinovo (To) – Paura nel tardo pomeriggio di ieri, Martedì 4 Novembre, alla rotonda dell’Ippodromo di Vinovo, dove un violento incidente stradale ha coinvolto una Fiat Panda e un autocarro Ford Transit. Secondo le prime ricostruzioni, la panda, condotta da un uomo di 40 anni, avrebbe perso il controllo del mezzo mentre percorreva la rotonda, invadendo la corsia opposta urtando frontalmente il furgone, che si trovava in coda sulla variante di Candiolo in attesa di immettersi nella rotatoria. L’impatto, avvenuto sul lato del conducente, è stato particolarmente violento e ha causato ingenti danni ai veicoli. Sul posto sono intervenuti due equipaggi della Polizia locale di Nichelino, un’ambulanza del 118 e i Vigili del Fuoco, che hanno dovuto forzare la portiere dell’auto per estrarre il conducente, rimasto bloccato all’interno dell’abitacolo. L’uomo, una volta liberato, è stato trasportato al Santa Croce di Moncalieri: nonostante le ferite, non risulta in pericolo di vita. Gli agenti hanno lavorato fino a tarda sera per i rilievi dell’incidente e la gestione del traffico, rimasto congestionato a lungo nella zona. Sono in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.