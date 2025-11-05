Omicidio Marco Veronese: fermato il nuovo fidanzato dell’ex compagna del 39 enne ucciso a coltellate

Collegno (T0) – Ci sono novità per quanto riguarda l’omicidio di Marco Veronese, imprenditore di 39 anni ucciso a coltellate in strada, sotto casa dei genitori, nella notte del 23 Ottobre scorso in corso Francia a Collegno. Veronese stava rientrando a casa quando è stato raggiunto da dieci fendenti sferrati da un uomo incappucciato. Gli investigatori hanno visionato le immagini delle telecamere di sorveglianza installate in via Sabotino, dove l’uomo è stato aggredito, e lungo corso Francia. In parallelo sono stati sentiti amici, familiari, vicini di casa e conoscenti. Proprio secondo la testimonianza di una donna che ha assistito alla scena, sarebbe stato aggredito da un uomo che è poi fuggito subito dopo averlo colpito. Si tratterebbe di una persona legata sentimentalmente alla ex compagna della vittima che a quanto si apprende, avrebbe confessato il delitto. Il 39 enne, titolare di una ditta di impianti di allarme e videosorveglianza, dopo la separazione viveva con i genitori. Aveva tre figli. I funerali si sono svolti Venerdì scorso.