Sfondata la vetrina con un’auto e rubati vestiti per 20 mila euro: arrestati i ladri

Torino – Avevano sfondato la vetrina di un negozio in via Doria con un’auto, riuscendo a portare via un bottino da oltre ventimila euro per poi darsi alla fuga. Erano stati infatti 22 i capi d’abbigliamento che erano stati rubati ma le gesta dei malviventi non erano passate inosservate alle telecamere di sicurezza che, anzi, avevano ripreso tutto nei minimi particolari. Da quelle immagini sono scattate le indagini dei Carabinieri del nucleo operativo di San Carlo, che sono riusciti a ricostruire il tragitto degli autori del reato anche grazie alle telecamere dei negozi vicini a quello preso di mira dai ladri. Il territorio preso in considerazione nelle settimane successive e la raccolta di diverse testimonianze, ha così portato ad individuare gli autori del colpo. Si tratta di quattro persone, tutte di origine nordafricana di età compresa tra i 27 e 34 anni: ora si trovano in carcere con l’accusa di furto aggravato in concorso.