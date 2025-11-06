Calcio Champions League – l’Inter fa quattro su quattro ed è a punteggio pieno

Milano ( Inter – Kairat Almaty 2-1) –L’Inter fa quattro su quattro in Champions League, rimane a punteggio pieno insieme a Bayern Monaco e Arsenal e ipoteca la qualificazione alla fase a eliminazione diretta. A San Siro finisce 2-1 contro il Kairat Almaty, che vende davvero cara la pelle e resta in partita fino all’ultimo. In chiusura di primo tempo Lautaro Martinez sblocca il match con un tocco ravvicinato (45′) ma al 55′ i kazaki trovano un incredibile pareggio con colpo di testa di Arad lasciato colpevolmente tutto solo. Anarbekov compie una parata dopo l’altra ma nulla può sul sinistro nell’angolino di Carlos Augusto (67′). Una ventina di minuti anche per Thuram, assente dal 30 settembre.Tra il 17′ e il 19′ l’Inter reclama due rigori: prima Frattesi cade in area a contatto con Arad e Godinho fa proseguire, poi è Bisseck si allaccia in area con il difensore israeliano, con l’arbitro che prima assegna il penalty e poi richiamato dal Var torna sui suoi passi perché è il tedesco che colpisce l’avversario. Nel finale di tempo Satpayev fa venire i brividi a San Siro, con un destro deviato da DeVrij che scheggia la traversa. Proprio al 45′, però, i nerazzurri la sbloccano: Dumfries scodella in area, Mrynskiy respinge il colpo di testa di Esposito, poi si immola anche su Lautaro che però sull’ennesima ribattuta non sbaglia. L’Inter sembra in controllo ma al 55′ cala il gelo su San Siro, quando un pallone a campanile viene spinto di testa alle spalle di Sommer da Arad con Dumfries immobile a guardare l’avversario. I Nerazzurri si gettano subito in attacco, Esposito sbatte sul portiere kazako dopo una splendida sponda di tacco di Bonny ma subito dopo si fa perdonare con la sponda per Carlos Augusto che con un mancino rasoterra fulmina Anarbekov. al prossimo turno si comincerà a fare davvero sul serio, visto che le prossime rivali si chiamano Atletico Madrid, Liverpool, Arsenal e Borussia Dortmund: con 4 punti potrebbe essere garantita la qualificazione direttamente agli ottavi. I

Inter – Kairat Almaty

Gol: 45′ Lautaro Martinez , 10′ st Arad , 22′ st Carlos Augusto

Inter (3-5-2): Sommer ; Bisseck (36′ st Akanji ), De Vrij , Carlos Augusto ; Dumfries , Frattesi (18′ st Sucic), Barella (26′ st Calhanoglu ), Zielinski , Dimarco ; Esposito (26′ st Thuram ), Lautaro Martinez (1′ st Bonny ). In panchina : J. Martinez, Calligaris, Acerbi, Bastoni, Alexiou, Luis Henrique, Diouf. All.: Chivu

Kairat Almaty (4-2-3-1): Anarbekov ; Mrynskiy , Sorokin , Shirobokov , Luis Mata ; Arad (26′ st Baibek ), Kasabulat (31′ st Sadybekov ); Gromyko (1′ st Tapalov ), Jorginho (31′ st Zaria ), Satpayev ; Edmilson (26′ st Ricardinho ). In panchina.: Zarutskiy, Kalmurza, Kurgin, Glazer, Stanojev. All.: Urazbakhtin

Arbitro: Godinho (Portogallo)