Calcio Champions League – Vittoria al 90′ per l’Atalanta a Marsiglia

Marsiglia ( Marsiglia – Atalanta 0-1) – L’Atalanta supera 1-0 l’Olympique Marsiglia di De Zerbi nella quarta giornata della fase campionato di Champions League e fa un importante balzo in classifica, avvicinando la possibilità di qualificarsi almeno ai playoff. I bergamaschi fanno la partita, sbagliano un rigore con De Ketelaere al quarto d’ora e si vedono annullare dal Var il vantaggio di Lookman nella ripresa, ma al 90’ trovano il meritato gol vittoria grazie a un gioiello dalla distanza del neo entrato Samardzic. La squadra di Juric aggancia così big come Barcellona, Dortmund e Chelsea a quota 7 punti. Il match parte con entrambe le squadre che mettono in campo grande aggressività e voglia di aggredire l’avversario, ma fin dalle prime battute è l’Atalanta quella che sembra potersi rendere davvero pericolosa. La sensazione diventa certezza poco prima del quarto d’ora, quando un rinvio sbagliato di Rulli permette a Lookman di trovare in profondità Krstovic, che viene poi abbattuto in area dallo stesso portiere argentino. Sanchez indica subito il dischetto, su cui si presenta De Ketelaere, ma il numero 1 dell’OM si fa perdonare il doppio errore con una grande parata che nega al belga lo 0-1. A inzio ripresa Juric alza ulteriormente il baricentro con Pasalic al posto di De Roon e dopo 4’ i suoi hanno un’altra gigantesca occasione: Bellanova sbuca bene sul cross di Zappacosta, ma il suo colpo di testa da due passi termina clamorosamente a lato. Nel finale di gara la pressione dei padroni di casa cresce ed è proprio appena prima del recupero che succede di tutto: l’OM lamenta un fallo di mano in area di Ederson , l’Atalanta parte in contropiede e Samardzic si inventa il gol capolavoro che vale lo 0-1. Il Vélodrome esplode, De Zerbi va su tutte le furie, ma il Var conferma la bontà della rete e dopo quasi 8’ di recupero è la Dea a festeggiare.

Marsiglia – Atalanta

Gol: st 45′ Samardzic

Marsiglia (3-4-2-1): Rulli ; Pavard , Aguerd , Egan-Riley ; Murillo , Højbjerg , O’Riley (79′ Gomes ), Garcia (95′ Mmadi ); Greenwood , Paixao (72′ Vaz ); Aubameyang . All. De Zerbi.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi ; Kossounou (58′ Hien ), Djimsiti , Ahanor ; Bellanova , de Roon (46′ Pasalic ), Ederson , Zappacosta ; De Ketelaere (84′ Samardzic ), Lookman (75′ Musah ); Krstovic (84′ Scamacca ). All. Juric.

Arbitro: Sanchez (Spa)