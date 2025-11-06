Crt, Fondazione bancaria dei record: i Consiglieri sono i più pagati d’Italia

Torino (Beppe Fossati) – A pensare male degli altri si fa peccato, ma spesso si indovina, diceva Giulio Andreotti. E allora perché non mettere il naso nel meccanismo dei vasi comunicanti tra gli organi di vertice e le società controllate o partecipate dalla Fondazione Crt, crocevia della finanza italiana grazie alle quote in Unicredit, Generali e Mundys?

La domanda sorge spontanea dopo la raffica di auto-nomine approvate nella notte del ribaltone di aprile, pochi minuti dopo che Fabrizio Palenzona, messo alle corde da un cda avverso, ha sbattuto la porta e se ne è andato.

La storia è arcinota: (aprile 2024) – caduto il prim’attore, la guida della Fondazione è andata ad interim a Maurizio Irrera, avvocato e professore di diritto commerciale presso l’Università di Torino che nell’ultimo mandato (come rivela una ricerca di Milano Finanza) ha collezionato quattro incarichi nelle partecipate dell’ente: siede nel cda di Mundys, è vicepresidente di Ream, consigliere di Fondazione Sviluppo e Crescita e di PerMicro, operatore di microcredito nel cui capitale ci sono Bnl, banca Etica e Compagnia di San Paolo.

L’attuale vicepresidente Caterina Bima, notaio apprezzato dalla Torino bene, moglie dell’avvocato Michele Vietti presidente di FinPiemonte, è attualmente in Ogr (ex Officine Grandi Riparazioni) e Ream, ove è stata nominata vicepresidente proprio in quella notte dei lunghi coltelli. Ma non solo: dicono i bene informati abbia portato con sè Antonio Robazza che si occupa di Rsa e di case di riposo. All’elenco degli incarichi manca solo una poltrona nel consiglio di Equiter ove compare anche Simona Cornaglia, ex collaboratrice dello studio legale Vietti.

Davide Canavesio che con Caterina Bima ha guidato la rivolta a Palenzona è presidente e amministratore delegato di Ogr, vicepresidente in Equiter. Incarichi che si sommano a quella di consigliere in Fondazione Crescita e Sviluppo, e di presidente di Sofito (controllata di Ogr, si occupa di ristorazione).

A testimoniare che l’impegno nel board Crt è assai gravoso, specie per gli incarichi che ne discendono a cascata, c’è Anna Maria Di Mascio, responsabile di Legacoopsociali, ma anche vicepresidente di Sviluppo e Crescita e della Fondazione Ulaop-Crt e consigliera della Fondazione Anti Usura-Crt. E potremmo continuare con Marco Giovannini e Antonello Monti.

Il primo è consigliere di Zest, nata dalla fusione di L.Venture e Digital Magics e della Fondazione Arte-Crt. Antonello Monti è consigliere della controllata di Moudys Adr e di Sofito ed è stato designato come presidente alla Ream.

Un valzer impressionante di incarichi che evidentemente premiano questi amministratori che hanno all’attivo diversi mandati negli organi di vertice della Crt. Ma non solo: dal 2013 Bima, Irrera, Monti, Canavesio e Di Mascio sono stati infatti nel consiglio di indirizzo, l’organo che esprime il cda della fondazione, in cui cinque anni fa è entrato anche Giovannini.

Riassumendo: tra incarichi e designazioni gli attuali (così come i precedenti) consiglieri in Crt hanno in media fra le tre e le quattro cariche con relative remunerazioni e gettoni di presenza che si aggiungono ai compensi della fondazione.

Un’eccezione, dicono gli esperti, rispetto ad altre grandi fondazioni. E forse può stupire il fatto che i nostri non devono certo “arrotondare” visto che gli stipendi in Crt sono tra i più cospicui rispetto alle altre Top Five italiane.

Dal bilancio dell’istituzione risultano 43.000 euro l’anno, contro i 42.000 della Compagnia di San Paolo, e i 40.000 di Cariplo. In realtà i ragionieri del caso calcolano che in media un amministratore di Crt incassi qualcosa come 85.000 euro l’anno, cui vanno a sommarsi gli emolumenti delle partecipate. Insomma non proprio in linea con lo stile sabaudo.