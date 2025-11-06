Maxi sequestro di droga e denaro

Tortona (AL) – I carabinieri hanno sequestrato un kg di cocaina e oltre mezzo kg di hashish nei pressi di Pontecurone. Lo stupefacente era stato nascosto in un suv condotto da un uomo di origini straniere. Nella vettura sono anche stati trovati 150.000 euro in contanti. Il Comando provinciale dell’Arma sottolinea che si tratta del “più importante sequestro di droga” sul territorio. Quanto al denaro, è probabile che sia il provento del giro di spaccio, il cui volume d’affari è stato stimato in circa 300.000 euro. I carabinieri, appartenenti alla compagnia di Tortona, hanno controllato il suv durante un servizio di vigilanza. Il conducente, risultato essere irregolare, si è allontanato a piedi lungo i vicoli e, per ora, ha fatto perdere le proprie tracce. Il mezzo era stato preso a noleggio.