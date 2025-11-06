Morto in un incidente stradale tra un’auto e un furgone

Felizzano (AL) – È di un morto il tragico bilancio di un incidente stradale che si è verificato ieri sera verso le dieci e mezza sulla autostrada A21 nei pressi di Felizzano. Il sinistro è avvenuto tra un’auto e un furgone, con il ribaltamento di entrambi i mezzi. Una persona è morta mentre un’altra, a bordo dell’auto, è stata portata d’urgenza all’ospedale. Il tratto autostradale è rimasto chiuso fino alle 3 di stamane – quando la situazione è tornata alla normalità – con la riapertura anche del casello di Felizzano. Sul posto i Vigili del Fuoco di Alessandria e Asti, la Polizia Stradale e i tecnici di Autostrade.