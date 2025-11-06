Scontro tra un’auto e uno scuolabus: un morto e 20 feriti

Arignano (TO) – Stamane un ingegnere di 33 anni di Mombello al volante della sua Bmw, per cause in corso di accertamento, giunto ad Arignano, all’incrocio fra le vie Borgo Cremera e Borgonuovo, è finito contro uno scuolabus con cinquanta studenti. Per il professionista non c’è stato niente da fare. Tra gli studenti una ventina di feriti.

Sul posto il 118 di Azienda Zero con una serie di ambulanze e ci sono anche i vigili del fuoco.

Sul posto è arrivato anche l’elicottero del servizio regionale di elisoccorso.

Dai primi riscontri sembra che la Bmw, nell’imboccare una curva, si sia ritrovata sulla corsia opposta. L’autista del pullman sarebbe riuscito a sterzare verso destra ma non a evitare l’urto.