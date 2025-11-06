Tentano un furto ma sono bloccati e arrestati

Novate Milanese (Mi) – Nel pomeriggio di ieri, a Novate Milanese, i Carabinieri della locale stazione, nel corso di un servizio perlustrativo, traevano in arresto per c0ncorso in tentato furto aggravato in appartamento e possesso di documento falso per l’espatrio, un 30 enne russo, in Italia senza fissa dimora e censurato. L’uomo, alle ore 14 circa, insieme ad una donna sconosciuta, dileguatasi, tentavano di introdursi mediante effrazione della serratura d’ingresso in un appartamento in Via Petrarca, dove all’interno si trovava il proprietario. Sorpresi nel loro intento, scappavano inseguiti dal proprietario, che nel frattempo aveva allertato il 112, permettendo di individuare e bloccate il cittadino russo poco distante dall’abitazione. La successiva perquisizione personale, permetteva di rinvenire diversi arnesi atti allo scasso, una microcamera ed una carta d’identità lituana palesemente falsa. L’arrestato, veniva trattenuto nelle camere di sicurezza della stazione, in attesa d essere giudicato con rito direttissimo presso il Tribunale di Milano nella mattinata seguente.