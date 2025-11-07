Calcio Serie B – Pareggio al Picco tra Spezia e Bari: finisce 1-1

La Spezia ( Spezia – Bari 1-1) – Altro arresto per lo Spezia che impatta in casa sul Bari per 1-1. Partita divertente fin dai primi minuti con le due squadre che propongono offensive continue su ambo i lati. Il Bari passa al 7′: errore madornale di tutta la difesa dello Spezia, posizionata malissimo sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Colpo di testa vincente del centravanti e doccia gelata per il popolo del Picco. Lo Spezia non mostra alcuna reazione, salvo qualche tiro dalla lunga distanza che però non impensierisce Cerofolini. Al 36′ il gol del pareggio: fa tutto Vlahovic che, saltato Nkolaou, lascia sul posto anche Verreth e appoggia su Kouda: il centrocampista la piazza all’angolino, in ritardo anche Dourval in copertura. 1-1 inatteso e partita riaperta. Al 42′ la svolta del match: Kouda viene espulso per un intervento da parte del centrocampista che, già ammonito, entra in modo sconsiderato su Maggiore. Nel secondo tempo prova a farsi vedere in avanti il Bari: Verreth prende la mira e punta all’angolino, pallone fuori di poco anche a causa di una deviazione. Al 68′ Spezia ad un passo dal vantaggio: Di Serio salta due avversari e sfiora l’incrocio dei pali con un tiro potentissimo. Bari che si fa sorprendere con troppa facilità. Finisce 1-1: secondo tempo molto generoso da parte dei padroni di casa e ospiti che non hanno approfittato della superiorità numerica.

Spezia – Bari

Gol:pt 7′ Gytkjaer, 36′ Kouda

Spezia (3-5-2): 12 Mascardi; 2 Wisniewski, 15 Jack, 37 Mateju; 32 Vignali (66′ Candela), 29 Cassata, 8 Nagy, 80 Kouda, 31 Aurelio; 99 Vlahovic (80’Soleri), 20 Di Serio (80′ Artistico). In panchina: 1 Sarr, 16 Loria, 11 Beruatto, 15 Castana, 21 Insignito, 24 Bertoncini, 55 Hristov, 77 Lorenzelli. All. Donadoni

Bari (3-5-2): 31 Cerofolini; 43 Nikolaou, 13 Meroni, 25 Pucino; 93 Dorval (74’Rao), 16 Antonucci (74’Braunoder), 29 Verreth (80′ Partipilo), 18 Maggiore (64′ Castrovilli), 24 Dickman; 11 Moncini, 9 Gytkjaer (64′ Cerri). In panchina: 1 Pissardo, 8 Pagano, 15 Kassama, 10 Bellomo, 20 Pereiro. All. Caserta

Arbitro: Calzavara di Varese