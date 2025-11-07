Incidente in via Milite Ignoto: auto cappottata e traffico bloccato

Alessandria – Incidente poco dopo le 14 di oggi, venerdì 7 novembre 2025, ad Alessandria, in viale Milite Ignoto, poco prima della rotonda verso il centro. Un’auto si è capottata e ha finito la propria corsa, dopo aver toccato un albero dello spartitraffico centrale, contro un altro veicolo parcheggiato affianco al marciapiede. Per fortuna, nonostante la dinamica, non ci sono state conseguenze gravi per le persone coinvolte. In base alle prime informazioni l’auto che si è ribaltata ha sorpassato un mezzo intento a svoltare a sinistra e avrebbe successivamente perso il controllo. Sul posto i Vigili del Fuoco e la Polizia locale. Al momento ( il tratto verso il centro cittadino è interdetto.