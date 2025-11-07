Pallacanestro Eurolega – Dopo due supplementari la spunta Milano sull’Efes

Istanbul ( Anadolou Efes – Olimpia Milano 93-97) – La 9a giornata dell’Eurolega consegna la quarta vittoria all’Olimpia Milano, che la spunta in una sfida dai mille ribaltoni e colpi di scena, sbancando Istanbul. L’Anadolu Efes è trascinato da un sontuoso Dozier, autore di 34 punti, ma si arrende sul punteggio di 97-93. Servono due supplementari per blindare la vittoria dell’Olimpia, che si dimostra più lucida nell’overtime e sfrutta anche un pizzico di fortuna sulle ultime conclusioni rivali. Il match sembra iniziare col piede giusto per l’Olimpia, che si porta sul 7-0 e contiene alla perfezione i rivali: i turchi non segnano, infatti, per quattro minuti. Ci pensa però PJ Dozier a lanciare la reazione della formazione di casa, che prima accorcia e poi pareggia: è 16-16 al termine del primo quarto. Alla ripresa delle ostilità l’EA7 si spegne e scivola sul -6, subendo sempre Dozier: quest’ultimo realizza 17 punti nei primi due quarti. Ci pensa LeDay, rientrato dall’infortunio, a suonare la carica con un canestro dalla distanza. A metà gara siamo dunque sul 36-33. Nel terzo quarto però l’Olimpia non si limita a rispondere colpo su colpo all’Efes, ma dilaga dopo l’ennesima parità sul 48-48. Da qui in poi, le scarpette rosse piazzano un parziale di 11-0: due triple e otto punti per Shields, poi ecco Bolmaro. Nasce così il +11 al termine del terzo quarto (59-48), che vede i turchi segnare solo dodici punti, ma non è ancora finita. Sotto la spinta di Larkin, l’Efes torna infatti sotto e si porta sul -2. Leday prova a consolidare la vittoria dell’Olimpia, ma Dozier è fenomenale: tripla del 73-73 e si va ai supplementari. Nel secondo supplementare, invece, i tentativi a ripetizione dell’Efes e di Dozier non vanno a buon fine. Shields porta subito avanti l’Olimpia, che riesce a difendere il +4 fino al termine: è vittoria per 97-93, nonostante gli errori di Guduric. Quarto successo per Messina e i suoi , che staccano proprio i turchi (3-6) e salgono in classifica. Decisivi, per Milano, i 25 punti di LeDay e i 24 di Shields: quest’ultimo ha realizzato sei triple.

Anadolou Efes – Olimpia Milano

Parziali: 16-16/ 36-33/ 48-59/ 73-73/ 84-84

Anadolou Efes: o Larkin, 1 Beaubois, 2 Hazer, 3 Loyd, 8 Wiler- Babb, 10 Cordinier, 15 Dozier, 23 Mutaf, 11 Smits, 21 Swider, 24 Osmani, 33 Yilmaz, 9 Papagiannis, 13 Dessert, 88 Jones. Coach Kokoskov

Olimpia Milano: 1 Mannion, 3 Ellis, 6 Booker, 7 Tonut, 10 Bolmaro, 12 Brooks, 16 Leday, 17 Ricci, 21 Flaccadori, 23 Guduric, 25 Diop, 31 Shields, 35 Tote, 42 Dunston, 77 Sestina. Coach Messina

Arbitro: Perez, Kowalski