Ritrovato un uomo senza vita a Pietra Marazzi: i Carabinieri indagano

Pietra Marazzi ( AL) – Ieri pomeriggio è stato trovato il cadavere di un uomo di circa 40 anni. E’ stato un cittadino che portava a spasso il cane a notare, intorno alle 15:30, il corpo vicino a una baracca e a lanciare l’allarme. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, nell’area boschiva vicino al fiume Tanaro, a Pavone, frazione di Pietra Marazzi. I Carabinieri della Compagnia di Alessandria, hanno lavorato per ore nell’area attorno a una baracca dove è avvenuto il ritrovamento. In serata sono arrivati anche gli uomini della Scientifica e il medico legale per eseguire i rilievi e gli accertamenti tecnici. Sul corpo dell’uomo non vi sono segni di violenza, ma gli inquirenti hanno approfondito ogni elemento utile per chiarire le cause del decesso.