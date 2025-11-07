Spacciavano droga vicino ad un chiosco: i Carabinieri di Nichelino arrestano due fratelli

Nichelino (To) – I Carabinieri della Tenenza di Nichelino hanno portato a termine un’importante operazione contro il traffico di sostanze stupefacenti, arrestando due fratelli di 33 e 42 anni, entrambi residenti nella zona. L’attività investigativa, condotta con l’ausilio di mezzi tecnici e con prolungati servizi di osservazione, ha consentito ai militari di documentare numerose cessioni di stupefacenti nei pressi di un noto chiosco frequentato da assuntori abituali. Il punto di incontro era diventato, di fatto, un luogo di riferimento per l’acquisto di hashish nella zona sud di Torino.Durante la successiva perquisizione domiciliare, i Carabinieri hanno rinvenuto nove panetti di hashish, per un peso complessivo di circa 900 grammi, oltre a materiale utile al confezionamento delle dosi e a un bilancino di precisione. I due fratelli sono stati arrestati con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio in concorso e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, posti agli arresti domiciliari in attesa delle determinazioni del giudice.