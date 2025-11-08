Calcio Eccellenza – Prima sconfitta stagionale per l’Alessandria: vince il Fossano in rimonta

Alessandria (Alessandria – Fossano Calcio 2-3) – Doveva succedere prima o poi, ed è accaduto oggi: l’Alessandria rimedia la sua prima sconfitta stagionale ai danni del Fossano che, sotto alla fine del primo tempo, recupera e sorpassa la squadra di Merlo vincendo la partita per 2-3. Inizio con il botto: i Grigi passano con una conclusione da fuori di Pellegrini ma, dopo una manciata di minuti, sono recuperati dalla rete di Sangare, bravo a crearsi lo spazio per la conclusione dopo aver saltato un uomo. Al 21′ nuovo vantaggio Grigio: erroraccio difensivo degli ospiti che regalano palla a Diop che davanti al portiere non sbaglia. Nel secondo tempo la partita cambia volto: al 53′ pareggia il Fossano, dopo un batti e ribatti la palla va sui piedi di Rossi che davanti al portiere lo salta e appoggia in rete. Al 62′ rimonta completata: cross dalla destra di Specchia, la palla attraversa l’area di rigore e trova appostato dalla parte opposta Giovinco che di piatto mette in rete il 2-3. Purtroppo l’Alessandria ha subito un calo di gioco repentino nel secondo tempo, ne ha approfittato il Fossano che guadagna tre punti fondamentali contro la capolista.

Alessandria Calcio – Fossano Calcio

Gol: pt 02′ Pellegrini, 10′ Sangare, 21′ Diop; st 53′ Rossi, 62′ Giovinco

Alessandria: 1 Menino, 2 Cociobanou (87′ Laureana), 5 Tos, 6 Cesaretti, 8 Nicco, 9 Diop, 10 Grandoni (67′ Ventre) 18 Pellegrini, 20 Boveri (82′ Bordini), 21 Cargiolli (59′ Piana), 24 Cirio. In panchina: 22 Colla, 16 Straneo, 17 Robbia, 23 Costanzo, 28 Merlo. All. Merlo

Fossano Calcio: 1 Fazio, 2 D’Ippolito, 3 Specchia (71′ Bernardon), 4 Rossi, 5 Marchetti, 6 Gallesio, 7 Angaramo (78′ Milan), 8 Bosio, 9 Giovinco, 10 Marchisone, 11 Sangare (81′ Cinquini). In panchina: 12 Zaccone, 14 Cerrutti, 15 Reymond, 17 Serra, 18 Marku, 20 El Ouariti. All. Fresia

Arbitro: Matera di Bari