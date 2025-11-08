Calcio Serie A – Il Milan si fa rimontare a Parma: da 0-2 a 2-2

Parma ( Parma – Milan 2-2) – Non riesce a trovare i tre punti il Milan, nonostante il doppio vantaggio, e a passare una notte in solitaria in cima alla classifica. I Rossoneri passano al 12′: Pavlovic avvia l’azione, rifinita da Leao e Nkunku per la rasoiata di Saelemaekers che si insacca alle spalle di Suzuki. Dopo 13′ il raddoppio: rigore per il Milan per un atterramento di Lovik su Saelemaekers: dal dischetto Leao con il portiere che intuisce ma non riesce a respingere. Sul finale della prima frazione il Parma accorcia le distanze: grave ingenuità di Estupinan che si fa soffiare il pallone, Britschgi serve Bernabè che dal limite disegna un sinistro a giro imprendibile per Maignan. Al 62′ il pari: Britschgi sguscia via sulla destra e calibra un cross perfetto sul primo palo per il taglio vincente del difensore che non lascia scampo al portiere. Il Milan si riversa in avanti per trovare la rete della vittoria ma nulla di fatto. Il match termina 2-2

Parma – Milan

Gol: pt 12′ Saelemaekers, 25′ Leao, 45′ Bernabè; st 62′ Delprato

Milan (3-5-2): 16 Maignan; 31 Pavlovic, 46 Gabbia, 5 De Winter (87′ Athekame); 2 Estupinan (70′ Bartesaghi), 4 Ricci (70′ Pulisic), 14 Modric, 19 Fofana, 56 Saelemaekers; 10 Leao, 16 Nkunku (60′ Lotus- Check). In panchina: 1 Terraciano, 96 Torriani, 23 Tomori, 27 Odogu, 30 Jashari. All. Allegri

Parma (3-5-2): 31 Suzuki; 15 Delprato, 5 Valenti, 3 Ndiaye (46′ Troilo); 27 Britschgi, 10 Bernabè (81′ Hernani), 16 Keita, 22 Sorensen, 18 Lovik (68′ Valeri); 9 Pellegrino, 32 Cutrone. In panchina: 40 Corvi, 66 Rinaldi, 7 Benedyczak, 19 Begic, 25 Cremaschi, 30 Djuric, 63 Trabucchi, 65 Plicco, 75 Cardinali, 77 Tigani, 79 Konate. All. Cuesta

Arbitro: Di Bello