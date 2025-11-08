Calcio Serie A – Niente da fare per Juventus e Torino: finisce 0-0

Torino ( Juventus – Torino 0-0) – Il 184° Derby della Mole finisce senza né vincitori né vinti. All’Allianz Stadium termina 0-0 il match fra Juventus e Torino. Dopo un primo tempo soporifero, la ripresa è caratterizzata dagli interventi dei due estremi difensori, che sventano più di un pericolo. Con questo risultato la Vecchia Signora sale a quota 19 punti, mentre i granata si portano a 14, interrompendo la striscia vincente in campionato dei Bianconeri.E’ la Vecchia Signora a fare la partita, con i bianconeri molto aggressivi ogni volta che perdono il pallone. Il Toro aspetta e fa fatica a ripartire con convinzione. I granata sono comunque molto compatti in fase di copertura e di conseguenza le emozioni scarseggiano all’Allianz Stadium. Al 26′ si salva la retroguardia ospite, con Maripan ad anticipare di un soffio Vlahovic sul cross di Conceicao.Al 40′ Conceicao chiama in causa Paleari, che sfiora il rasoterra del portoghese. E’ l’ultimo sussulto della prima frazione, che va in archivio sullo 0-0. I granata hanno un atteggiamento più aggressivo in questo secondo tempo e per poco Adams, dopo un rimpallo nell’area della Juventus, non inquadra la porta da sotto misura. Tanti errori commessi dai locali e al 61′ Di Gregorio compie una super parata sul destro di Adams. Spalletti decide allora di inserire Zhegovra e David per Conceicao e Vlahovic. Il canadese, appena entrato, ha una chance al 66′ sull’imbeccata di Yildiz: Paleari non si fa superare. Paleari che un istante più tardi si supera sulla zuccata di McKennie. La replica del Torino sta in un tiro alto di Asllani. La Juve si lancia all’assalto finale, ma il muro avversario non crolla. Al 92′ il tiro cross di Openda si spegne sul fondo. Non succede altro all’Allianz Stadium.

Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Rugani (46’ Gatti), Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli (86’ Adzic), Thuram, McKennie; Conceicao (65’ Zhegrova), Yildiz (84’ Openda); Vlahovic (65’ David). In panchina: Perin, Scaglia, Kostic, Miretti, Joao Mario, Rouhi, Pedro Felipe. Allenatore: Spalletti.

Torino: Paleari; Ismajli (88’ Tameze), Maripan, Coco; Pedersen, Ilic (46’ Asllani), Casadei, Vlasic (79’ Anjorin), Lazaro; Ngonge (46’ Adams), Simeone (79’ Zapata). A disposizione: Popa, Siviero, Masina, Ilkhan, Aboukhlal, Dembele, Nkounkou, Biraghi, Gineitis, Njie. Allenatore: Colucci

Arbitro: Zufferli.