Calcio Serie B – Notte fonda per la Sampdoria che perde 3-1 a Venezia

Venezia ( Venezia – Sampdoria 3-1) –Troppo superiore il Venezia per una Sampdoria in difficoltà per gran parte del match, ma capace comunque di regalarsi una speranza nella ripresa grazie al goal di Henderson. Nel primo tempo, dopo un goal annullato giustamente a Depaoli, i lagunari scappano via con le reti di Busio e Hainaut, complice una difesa disattenta, e il parziale sarebbe potuto anche essere più ampio se Ghidotti non avesse compiuto due super parate. Nella ripresa la formazione di casa gestisce il risultato, ma al 67′ commette un’ingenuità ed Henderson riapre tutto con una bella rasoiata. A questo punto sembra arrivare una scossa, perché i blucerchiati spingono alla ricerca del pari e ci vanno anche vicini con Coda ed Henderson, Fila però spegne l’entusiasmo al 77′ fissando il 3-1. Blucerchiati solitari all’ultimo posto in classifica, i numeri sono drammatici: i playout distano 4 punti, la salvezza diretta 6. Notte fonda e incubo infinito, e il mercato di gennaio è ancora lontano.

Venezia – Sampdoria

Gol: pt 24′ Busio , 33′ Hainaut; st 67′ Henderson, 77’Fila

Venezia(3-5-2): Stankovic ; Schingtienne (87′ Venturi ), Svoboda , Franjic ; Hainaut , Doumbia , Busio (87′ Lella ), Perez (79′ Duncan ), Haps (62′ Sagrado ); Yeboah , Adorante (62′ Fila ). All. Stroppa.

Sampdoria (3-5-2): Ghidotti ; Hadzikadunic , Ferrari , Giordano ; Depaoli (59′ Venuti ), Barak (71′ Ferri ), Henderson , Benedetti (87′ Casalino ), Ioannou (46′ Çuni); Cherubini (87′ Conti ), Coda . All. Gregucci.

Arbitro: Allegretta di Molfetta.