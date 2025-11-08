Calcio Serie C – Sconfitta per il Bra: vince 1-2 il Pineto in rimonta

Sestri Levante ( Bra – Pineto 1-2) – ll Pineto conquista una vittoria preziosa nella 13ª giornata del Girone B di Serie C, superando il Bra per 2-1 allo stadio “Giuseppe Sivori” di Sestri Levante. Una sfida intensa e combattuta, che ha visto gli abruzzesi rimontare lo svantaggio iniziale e imporsi con carattere nella ripresa. La formazione piemontese, reduce da tre risultati utili consecutivi, parte con fiducia e trova il vantaggio al 19’ della ripresa grazie a Lionetti, subentrato a Di Biase. Il gol arriva in un momento favorevole per i giallorossi, che sembrano poter gestire il ritmo della gara. Ma il Pineto reagisce con determinazione: al 29’ è Pellegrino a ristabilire la parità, sfruttando una buona azione corale. Il sorpasso arriva poco dopo, al 37’, con il sigillo di D’Andrea, bravo a finalizzare una ripartenza veloce e a regalare ai suoi il vantaggio definitivo. Nel finale, il Bra tenta il tutto per tutto, ma la difesa abruzzese regge l’urto.

Bra – Pineto

Gol: st 19′ Lionetti, 29′ Pellegrino, 37′ D’Andrea

Bra: Franzini D., Fiordaliso A., Rottensteiner B. (dal 45′ st Chiabotto V.), De Santis E., Cucciniello F. P. (dal 19′ st Morleo U.), Maressa T. (dal 45′ st Dimatteo S.), Tuzza S. (dal 39′ st Baldini E.), Brambilla A., Pautassi M., Di Biase G. (dal 19′ st Lionetti G.), Sinani I.. In panchina : Baldini E., Campedelli R., Cannistra P., Chiabotto V., Dimatteo S., Lionetti G., Menicucci D., Morleo U., Rabuffi M., Renzetti D., Sganzerla R. All. Nisticò

Pineto: Tonti A., Baggi F., Postiglione N. (dal 34′ st Serbouti A.), Frare D., Borsoi M., Germinario G., Lombardi L. (dal 45’+5 st Amadio S.), Viero F. (dal 22′ pt Nebuloso G.), Pellegrino A. (dal 34′ st Vigliotti G.), D’Andrea F., Bruzzaniti G. (dal 45’+5 st Ienco S.).In panchina: Amadio S., Boccacci F., Capomaggio T., Gagliardi L., Ienco S., Marone F., Nebuloso G., Saccomanni G., Schirone L., Serbouti A., Vigliotti G.All. Tisci

Arbitro: Vailati di Crema