Pallacanestro Serie B interregionale – Cade l’imbattibilità casalinga del Derthona Lab: sconfitta in casa contro Pizzighettone

Tortona ( Gulliver Derthona – Mazzoleni Pizzighettone 55-83) – Cade l’imbattibilità casalinga del Gulliver Supermercati Derthona che esce sconfitto nella settima giornata di campionato di Serie B Interregionale Conference Nord contro la Mazzoleni Pizzighettone. Al Palacamagna di Tortona la gara ha avuto un andamento a senso unico, con i Bianconeri costretti a inseguire fin dalle prime battute. Gli ospiti partono forte e mettono in difficoltà i Leoni, arrivando a toccare il più 17 (16-33). Il Derthona, in uscita dal time-out, prova a reagire e a rientrare nel match, ma Pizzighettone mantiene saldo il vantaggio e continua a controllare il ritmo. Le squadre vanno negli spogliatoi sul 30-49 in favore dei Lombardi. Nella ripresa, l’inerzia non cambia: il Gulliver fatica a trovare continuità offensiva e il divario si amplia ulteriormente, fino al -23 a dieci minuti dalla sirena. L’ultimo quarto serve solo a formalizzare la prima battuta d’arresto casalinga dei Bianconeri in questo campionato. Il prossimo impegno vedrà il Gulliver impegnato Sabato 15 Novembre, in trasferta alle 21:00 contro la Robur Saronno.

Gulliver Derthona – Mazzoleni Pizzighettone

Parziali: 14-21/30-49/45-68

Gulliver Derthona: Di Meo 9, Chikal, Battelli 10, Bresciani 2, Borasi 3 , Yally, Wilkinson, Bellinaso 7, Coulibaly 8, Solazzi, Josovic 6, Taverna 10. Coach Talpo

Mazzoleni Pizzighettone: Ciaramella 9, Pedrini 3, Ndiaye 5, Samira 15, Biondi, Beghini 10, Segala 15, Pozzetti, Mazzoleni 3, Tolasi, Mana 8, Piccoli 15.Coach Baiardo