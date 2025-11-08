Pallacanestro Serie B – Piazza Armerina vince l’anticipo del Sabato contro Monferrato

Ragusa ( Piazza Armerina – Monferrato Basket 93-85) – Reduce da due vittorie consecutive che hanno svoltato una stagione priva di risultati positivi nelle prime giornate di campionato, la Novipiù Monferrato Basket di coach Fabio Corbani affronta la lunga trasferta in terra in Sicilia per sfidare nell’anticipo del sabato, al “PalaPadua” di Ragusa, la matricola Siaz Piazza Armerina. Entrambe le squadre devono fare i conti con assenze importanti. Il primo quarto non è particolarmente intenso, con la Siaz che riesce a sfruttare meglio i suoi terminali più pericolosi, Lepichev e Markovic, chiudendo in vantaggio la frazione: 23-16. I continui, ma infruttuosi, tentativi da tre punti della MB portano i ragazzi di coach Corbani inseguire anche di 16 punti nel secondo quarto; Marcucci e Guerra provano a impostare l’”operazione recupero”. La MB trova minuti di qualità e si riporta con pazienza a un paio di possessi di distacco, riaprendo di fatto la partita nel terzo periodo. Il match acquista spettacolarità; nell’ultima frazione le squadre mostrano il meglio della loro produzione offensiva, trovando entrambe quasi 30 punti nei 10’. La Siaz è però brava a spegnere sul nascere ogni tentativo di rimonta dei monferrini e l’incontro termina sul punteggio di 93-85.

Piazza Armerina – Monferrato Basket

Parziali: (23-16; 48-35; 67-56)

Piazza Armerina : Gallizzi 9, Colussa 3, Meluzzi 15, Prai 3, Migone, Almansi 21, Lepichev 18, Cepic 13, Markovic 11. Rotondo n.e. All. V. Patrizio.

Monferrato Basket: Zangheri 13, Osagie, Caglio 13, Zanzottera 13, Rupil 17, Basta, Dia 2, Guerra 10, Marcucci 17. Martinoni, Iacorossi, Flueras n.e. All. F. Corbani