Pallavolo B1 – Prosegue la marcia trionfale dell’Alessandria Volley: battuto Cus Torino per 3-1

Alessandria ( Alessandria Volley – Cus Torino 3-1) – Quinta vittoria consecutiva per le ragazze di coach Napolitano che, nonostante la sconfitta nel primo set, vincono per 3-1 la gara contro Cus Torino. Partita combattuta fin dalle prime fasi con l’Alessandria volley che cede nel primo set per 17-25. Nel secondo aumentano i giri del motore per le alessandrine che scappano sul più 10 e terminano il set vincendo per 25-19. Nel terzo continuano a macinare gioco le ragazze di casa che chiudono agilmente il set sul 25-17. Nel quarto il 25-14 segna la vittoria dell’Alessandria Volley che ottiene un’altro successo e il primato in classifica. Prossimo impegno Sabato prossimo a Volpiano.
Alessandria Volley – Cus Torino
Parziali: 17-25/25-19/25-17/25-14
Alessandria Volley: 5 Balboni, 19 Manni, 4.E Marku, 9 R. Marku, 18 Adubea, 1 Coveccia, 10 Bovolo, 12 Filippini, 13 Bisio, 6 Gennari, 7 Agazzi, 14 Danaila, 3 Trombin, 8 Favero. coach Napolitano
Cus Torino: 12 Mirarchi, 15 Armando, 1 Martin, 2 Gerbaudo, 3 Follador, 8 Zussino, 9 Di Latte, 11 Aliotta, 4 Lavagnino, 5 Borsero, 10 Fano, 13 Basso, 6 Costanzo, 17 Gerbaudo. Coach Perrotta