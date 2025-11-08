Picchiato e derubato del monopattino a bordo dell’autobus: tre 20 enni arrestati

Milano – La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre cittadini italiani, due di 19 e uno di 20 anni, ritenuti responsabili della rapina aggravata in concorso di un monopattino commessa nei confronti di un cittadino gambiano. I fatti risalgono al 19 Ottobre 2024, quando un uomo, mentre viaggiava a bordo di un autobus di linea in prossimità di Bisceglie, è stato accerchiato da un gruppo di ragazzi che lo hanno aggredito violentemente, colpendolo con calci e pugni, per poi impossessarsi del monopattino che la vittima aveva con sé. Le indagini hanno consentito di ricostruire la dinamica, facendo chiarezza sull’accaduto ed individuare gli autori gli autori del delitto. I giovani sono stati rintracciati e accompagnati presso il carcere di San Vittore.