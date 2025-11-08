Scatta l’allarme bomba : due valigie sospette e scritte minacciose in strada

Crescentino (To) – Serata di paura a Crescentino, dove due valigie nere abbandonate in strada e alcune scritte minacciose hanno fatto scattare un allarme bomba nel centro cittadino. L’episodio è avvenuto nella giornata di ieri, tra Via Michelangelo e Via Biletta, a pochi passi dal centro. I bagagli, appoggiati contro un muro, riportavano scritte inquietanti tracciate affianco all’asfalto e su una parete vicina: ” Morte” e ” Chi passa di qua muore”. Alcuni passanti, notando la scena, hanno immediatamente contattato il 112, temendo un gesto intimidatorio o la presenza di ordigni. Nel giro di pochi minuti la zona è stata raggiunta dai Carabinieri che hanno transennato, l’area chiuso le strade e invitato i residenti a non uscire dalle case. Sul posto sono giunti anche gli artificieri, allertati per verificare il contenuto delle valigie sospette e mettere in sicurezza l’area. Al momento non è ancora chiaro se le valigie contengano materiale pericoloso o se si tratti di un falso allarme. Le scritte minacciose, comparse a pochi metri di distanza, alimentano le ipotesi di un gesto intimidatorio o dimostrativo. La situazione resta sotto controllo ma la paura tra gli abitanti è evidente. Le autorità hanno assicurato che le verifiche proseguiranno fino alla completa messa in sicurezza dell’area e al chiarimento della natura dell’episodio.