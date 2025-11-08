Vittima di una truffa viene derubato nel Parco Fontanili: arrestati gli aggressori

Milano – Cinque peruviani e un venezuelano in carcere per rapina aggravata i concorso: la vittima, un 17 enne che era stato adescato online. Le ordinanze di misura cautelare in carcere sono state disposte dal Gip di Milano, a chiusura delle indagini della Polizia di Stato coordinata dalla Procura milanese. Destinatari, cinque cittadini peruviani e uno venezuelano, di età compresa tra 19 e 23 anni, ritenuti probabili responsabili di rapina aggravata in concorso ai danni di un 17 enne. La vittima è stata adescata su una piattaforma social da una delle ragazze del gruppo e condotta all’interno del parco. Il 17 enne si è ritrovata circondato da un gruppo di giovani che lo hanno immobilizzato e percosso con calci e pugni, preso a bottigliate e colpito anche con un bidone dell’immondizia. Colpito alla testa, aveva perso i sensi ed era stato derubato del telefono cellulare, del portafogli e della collana d’argento. Le indagini sono riuscite a chiarire l’accaduto e ad individuare i violenti aggressori, rintracciati tra la sera di Giovedì e le prime ore di Venerdì. A loro carico avevano già diversi precedenti. Il procedimento si trova ancora nelle fasi di indagini preliminari e la responsabilità sarà definitivamente accertata dall’autorità giudiziaria