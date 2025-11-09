Calcio Serie A – Ancora una sconfitta in campionato per la Dea: perde 0-3 in casa contro il Sassuolo

Bergamo ( Atalanta – Sassuolo 0-3) – Brutta sconfitta casalinga dell’Atalanta contro il Sassuolo, che si impone per 3-0 grazie alla doppietta di Berardi (il primo gol su rigore) e alla rete di Pinamonti. Per la Dea, che arrivava dalla bella vittoria di Marsiglia in Champions League, il secondo stop consecutivo in campionato che rimette in discussione la posizione di Juric in panchina. Ottima la prova della squadra di Grosso, attenta in difesa e micidiale in contropiede. Con questa vittoria il Sassuolo scavalca in classifica l’Atalanta e si porta a quota 16, la Dea resta a 13. Al 29’arriva il gol del vantaggio dei Neroverdi: pasticcio difensivo Hien-Ahanor, ne approfitta Pinamonti che viene steso da Carnesecchi: è rigore, che Berardi non sbaglia. Dentro De Ketelaere e Djmsiti a inizio ripresa, fuori Ederson e Kossounou ma l’inizio ripresa della Dea è da shock: errore di Samardzic, gran giocata di Berardi per Pinamonti che firma il raddoppio con una pennellata perfetta. Il secondo gol sembra scuotere l’Atalanta ma il tris che si divora Thorstvedt è un campanello d’allarme per i padroni di casa. E infatti al 20′ arriva il 3-0 dei Neroverdi firmato ancora Berardi, che in contropiede su gran passaggio di Thorstvedt fulmina Carnesecchi.

Atalanta – Sassuolo

Gol: pt 29′ Berardi; st 47′ Pinamonti, 66′ Berardi

Atalanta (3-4-2-1): 29 Carnesecchi; 3 Kossounou (46′ Djimsiti), 4 Hien, 69 Ahanor; 16 Bellanova, 13 Ederson (46′ De Keteleare), 8 Pasalic, 77 Zappacosta (84′ Zalewski); 10 Samardzic, 11 Lookman (78′ Sulemana); 90 Krstovic (59′ Scamacca). In panchina:31 Rossi, 57 Sportellò, 6 Musah, 15 De Roon, 23 Kolasinac, 42 Scalvini, 44 Brescianini, 41 Bernasconi, 70 Maldini. All. Juric

Sassuolo (4-3-3): 49 Muric; 5 Candè (81′ Doig), 80 Muharemovic, 21 Idzes, 6 Walukiewicz; 42 Thorstvedt, 18 Matic, 90 Konè (90′ Iannoni); 20 Fadera (60′ Laurentie), 99 Pinamonti (90′ Cheddira), 1o Berardi (90′ Pierini). In panchina. 12 Satalino, 13 Turati, 16 Zacchi, 24 Moro, 25 Coulibaly, 26 Odenthal, 35 Lipani, 40 Vranckx. All. Grosso

Arbitro: Crezzi