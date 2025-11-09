Calcio Serie A – Pari per 2-2 tra Genoa e Fiorentina

Genova ( Genoa – Fiorentina 2-2) – Nell’undicesima giornata di Serie A termina 2-2 il match tra Genoa e Fiorentina. De Rossi osserva la sua squadra dalla tribuna, con i Rossoblù che passano in vantaggio al 15’ con Ostigard. Cinque minuti dopo rigore per gli ospiti per fallo di mano di Colombo, trasformato dall’ex Gudmundsson. In avvio di ripresa Colombo sbaglia un rigore , poi dopo il raddoppio di Piccoli è proprio l’ex Milan a siglare il pari definitivo .I viola provano subito a premere sull’acceleratore, ma a passare in vantaggio sono i liguri: punizione perfetta di Martin al 15’ per l’incornata sottomisura di Ostigard. Cinque minuti più tardi gli ospiti pareggiano i conti: fallo di mano di Colombo su un corner, calcio di rigore e 1-1 del grande ex Gudmundsson dal dischetto. A inizio ripresa altra grande occasione per il Genoa: fallo di mano in area di rigore di Ranieri e penalty a favore dei liguri. Dal dischetto però Colombo viene neutralizzato da de Gea, che salva i viola. Gli uomini di Vanoli si fanno coraggio, e al 57’ completano la rimonta, azione avviata da Piccoli, Gudmundsson rifinisce per Sohm che pesca proprio Piccoli dentro l’area, per il 2-1 con il diagonale sinistro.La reazione della squadra di De Rossi (presente in tribuna, al suo posto Giacomazzi) è anche in questo caso fulminea: altro cross di Martin dentro l’area su punizione, de Gea esce per anticipare Ostigard e dopo un batti e ribatti Colombo da terra riesce ad insaccare il 2-2, per farsi perdonare gli errori precedenti. Le due squadre si dividono la posta in palio: il Genoa con questo 2-2 sale a 7 punti, Vanoli esordisce con un punto, ma la Fiorentina resta ultima a quota 5 e senza vittorie in Serie A.

Genoa – Fiorentina

Gol: 15’ Ostigard , 20’ rig. Gudmundsson , 57’ Piccoli, 60′ Colombo.

Genoa (3-5-2): Leali ; Marcandalli , Ostigard , Vasquez ; Norton-Cuffy , Ellertsson , Frendrup , Thorsby , Martin (dal 32’ st Masini ); Colombo (dal 22’ st Ekhator ), Vitinha (dal 32’ st Carboni ). All. Giacomazzi. In panchina . Siegrist, Sommariva, Kumer, Sabelli, Fini, Cuenca, Stanciu, Gronbaek, Venturino, Cornet, Messias, Ekuban. All. De Rossi

Fiorentina (3-5-2): De Gea 6.5; Pongracic 5.5, Marí 6, Ranieri 5.5 (dal 21’ st Viti 6); Dodo 6, Mandragora 6, Nicolussi Caviglia 6, Sohm 6.5 (dal 30’ st Ndour sv), Fortini 6.5 (dal 21’ st Parisi 6); Piccoli 6.5 (dal 40’ st Fazzini sv), Gudmundsson 7 (dal 31’ st Dzeko sv). All. Vanoli. In panchina. Martinelli, Lezzerini, Comuzzo, Kospo, Fagioli, Richardson.All. Vanoli

Arbitro: Guida.