Calcio Serie C – Sconfitta interna per l’Inter U23: il Vicenza vince 1-2

Monza ( Inter U23 – Vicenza 1-2 ) – Una vittoria meritata per il Vicenza che aveva chiuso in vantaggio il primo tempo con un gol di Capello. Ad inizio ripresa la svolta con il rigore del pareggio per i Nerazzurri firmato Kamate, assegnato per un fallo di Leverbe su Alexiou e che aveva anche portato all’espulsione del difensore Biancorosso. Nonostante l’inferiorità numerica, il Vicenza ha cercato maggiormente la vittoria e dopo aver sfiorato il gol con Morra e Alessio ha trovato il nuovo vantaggio con Stuckler a tre minuti dalla fine. Nel finale tanto nervosismo ma l’Inter U23 è incapace di rendersi pericolosa. Il Vicenza può cos festeggiare al triplice fischio dell’arbitro. Un ko che non cambia il giudizio su questa Inter U23 ma che conferma la difficoltà della squadra di Vecchi nelle partite interne. E’ la seconda sconfitta consecutiva nello stadio di casa dove ha vinto una sola volta in sette partite. I Nerazzurri restano al quarto posto ma ora la Cittadella ha solo un punto in meno.

Inter U23 – Vicenza

Gol: pt 31′ Capello; st 50′ Kamate, 87′ Stuckler

Inter U23 (3-5-2): 1 Melgrati; 15 Stante (89′ Iddrissou), 19 Prestia, 5 Alexiou; 46 Cinquegrano, 10 Famate, 8 Fiordilino, 37 Kaczmarski (71′ Berenbruch), 3 Cocchi (82′ David); 9 Topalovic (71′ Agbonifo), 7 Spinaccè (46′ Lavelli) In panchina: 12 Raimondi, 43 Lleshi, 2 Avitabile, 4 Zanchetta, 6 Maye. All. Vecchia

Vicenza (3-5-2): 16 Gagno; 27 Sandon, 6 Leverbe, 14 Cuomo; 32 Costa, 99 Vitale (66′ Cavion), 4 Carraro, 29 Zonta (66′ Alessio), 28 Caferri; 9 Morra (72′ Stuckler), 10 Capello (72′ Rauti). In panchina: 12 Massolo, 22 Bianchi, 13 Golin, 19 Tribuzzi, 21 Cester, 26 Pellizzari, 33 Vescovi, 44 Talarico, 76 Fantoni, 77 Rada. All. Gallo

Arbitro: Renzi di Pesaro