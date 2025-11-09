Calcio Serie A – Troppa Inter per la Lazio: vincono i Nerazzurri per 2-0

Milano ( Inter – Lazio 2-0) – L’Inter ha battuto 2-0 la Lazio nel posticipo domenicale dell’undicesima giornata di Serie A riportandosi in vetta alla classifica in compagnia della Roma. A San Siro i Nerazzurri di Chivu hanno sbloccato il match già dopo poco più di due minuti di gioco con un destro all’incrocio di Lautaro Martinez a capitalizzare un recupero offensivo di Bastoni. La reazione della Lazio non ha portato grandi patemi dalle parti di Sommer e al 62′ Bonny ha chiuso i conti su assist di Dimarco. Nel finale traversa di Gila per gli ospiti dopo una rete annullata a Zielinski. Per l’Inter terza vittoria consecutiva in campionato, l’undicesima nelle ultime dodici giocate in tutte le competizioni.Dal fischio d’inizio al gol di Lautaro i nerazzurri hanno aggredito il portatore di palla della Lazio con veemenza e organizzazione, recuperando offensivamente due palloni e con uno di questi trovando l’1-0 del capitano con un destro esterno all’incrocio dei pali. A inizio ripresa poi è arrivato il raddoppio che ha virtualmente chiuso il match. L’assist di Dimarco ha pescato sul secondo palo Bonny bravo a sfilarsi dalla marcatura di Romagnoli per appoggiare il 2-0 in rete e consolidare i tre punti.

Inter – Lazio

Gol: 3′ Lautaro, 17′ st Bonny

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries (11′ st C. Augusto), Barella, Calhanoglu (36′ st Frattesi), Sucic (11′ st Zielinski), Dimarco; Bonny (36′ st Esposito), Lautaro (25′ st Thuram).In panchina.: Martinez, Calligaris, De Vrij, Bisseck, L. Henrique, Diouf. All.: Chivu.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari (23′ st Pellegrini), Gila, Romagnoli (30′ st Provstgaard), Marusic; Guendouzi, Cataldi (20′ st Vecino), Basic; Isaksen (20′ st Noslin), Dia (20′ st Pedro), Zaccagni. In panchina.: Mandas, Furlanetto, Patric, Hysaj, Belahyane. All.: Sarri.

Arbitro: Manganiello