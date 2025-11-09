Calcio Serie C – l’Alcione batte Brescia di misura

Brescia (Union Brescia – Alcione Milano 0-1) –L’Alcione Milano sbanca il riganti di Brescia e conquista tre punti importantissimi per continuare il proprio percorso. Per l’Union Brescia una sconfitta che non capitava da inizio campionato contro l’Arzignano. Una bellissima partita in cui le due squadre si sono affrontate a viso aperto, cercando entrambe di esprimere il loro gioco. Brescia che è stato sfortunato con due pali colpiti, Alcione cinico invece a sfruttare una brutta disattenzione di Silvestri. Brescia che complici gli infortuni si è presentata alla partita con parecchie defezioni, costringendo Diana a schierare un inedita coppia d’attacco composta da Cisco e Cazzadori. Alcione invece che con la sua solita solidità e struttura conquista tre punti che proiettano la squadra milanese al quarto posto nel girone A.

Union Brescia – Alcione Milano

Gol: 71′ Bright

Union Brescia (3-5-2): Gori; Silvestri, Pasini (C), Rizzo; Vesentini (21′ st Di Molfetta), Mercati (42′ st Tagliabue), De Francesco (21′ st Zennaro) (VC), Fogliata (27′ st Valente), De Maria (42′ st Boci); Cazzadori, Cisco. .In panchina: Liverani, Damioli, Facchini, Leporini, Armati.All. Diana

Alcione Milano (4-3-1-2): Agazzi; Chierichetti (35′ st Ciappellano), Pirola (VC), Miculi, Renault; Lopes (38′. st Olivieri), Galli (C) (35′ st Lanzi), Bright; Pitou; Morselli (45+2′ Scuderi), Marconi (1′ st Samele). . In panchina: Cecchini, Muroni, Rebaudo, Lione, Giorgeschi, Gallazzi, Bertolotti.All. Giubilini

Arbitro: Liotta di Castellammare di Stabia.