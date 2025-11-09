Calcio Serie C – Vittoria del Novara sul Lecco

Novara ( Novara – Lecco 1-0) – Allo stadio Silvio Piola, il Lecco cade di misura contro il Novara, che si impone per 1-0. Il Novara si era presentato in campo in 16ª posizione, appena sopra la zona playout, con un cammino caratterizzato da una vittoria, nove pareggi e due sconfitte in dodici partite. Il Lecco, al contrario, condivideva la seconda posizione con l’Union Brescia, forte di otto vittorie (l’ultima un 5-1 contro l’Arzignano), tre pareggi e una sola sconfitta, proprio contro i bresciani. Una vittoria oggi, domenica 9 novembre 2025, avrebbe rappresentato un’occasione d’oro per allontanarsi dai diretti concorrenti nella corsa playoff, soprattutto dopo la sconfitta dell’Union Brescia contro l’Alcione Milano. Occasione purtroppo mancata.Al Piola il primo tempo termina 0-0, dopo una frazione vivace ma senza gol. Le squadre partono con prudenza: il Lecco cerca la verticalità dalla propria metà campo, mentre il Novara risponde con un pressing aggressivo. Il Lecco parte più intraprendente: al 47′ Zanellato colpisce di testa su punizione, ma Boseggia blocca senza problemi. Il Novara cresce e si rende pericoloso: al 55′ Furlan compie una grande parata su Alberti, poi si ripete su una conclusione di Agyemang. Al 71′, però, il vantaggio dei padroni di casa: cross di Dell’Erba e colpo di testa vincente di Da Graca sul secondo palo, quinto gol stagionale per l’attaccante. Dopo quattro minuti di recupero, il Novara festeggia l’1-0. Per il Lecco si tratta della seconda sconfitta stagionale.

Novara – Lecco

Gol: 71′ Da Graca

Novara: 1 Boseggia, 6 Citi, 8 Di Cosmo, 9 Alberti, 10 Donadio, 15 Khailoti, 17 Dell’Erba (81′ 70 Valdesi), 20 Da Graca, 26 Lorenzini (C), 72 Agyemang (50′ 71 D’Alessio), 99 Basso. In panchina : 16 Raffaelli, 32 Andreotti, 3 Lartey, 4 Malaspina, 7 Lanini, 11 Ledonne, 21 Ranieri, 27 Deseri, 31 Rabuffetti, 36 Arboscello, 65 Cortese, 90 Perini. Allenatore: Andrea Zanchetta

Lecco: 1 Furlan, 5 Zanellato, 6 Mallamo, 10 Furrer (72′ 17 Pellegrino), 13 Battistini (C) (72′ 45 Rizzo), 18 Tanco, 21 Metilka, 25 Sipos , 26 Frigerio (72′ 11 Galeandro), 41 Romani, 80 Kritta. In panchina: 22 Domingo, 90 Constant, 7 Grassini, 8 Voltan, 9 Alaoui, 14 Bonaiti, 19 Ndongue, 33 Lovisa, 78 Anastasini. Allenatore: Federico Valente

Arbitro: Sig. Giorgio Di Cicco di Lanciano