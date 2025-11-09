Calcio Serie C – Vittoria importante per la Juventus Next Gen al Moccagatta: battuta Forlì per 1-0

Alessandria ( Juventus U23 – Forlì 1-0) – La Juventus U23 porta a casa una vittoria pesante in una gara equilibrata e molto combattuta. Decide tutto nella ripresa Pedro Felipe, il migliore in campo oggi: prima impeccabile nelle chiusure difensive, poi letale sotto porta sulla respinta corta dopo un tiro di Faticanti. Il Forlì ha provato a reagire nel finale, alzando il baricentro e spingendo con continuità, ma la Juve si è difesa con ordine, stringendo le linee e concedendo pochissimo negli ultimi metri. Da segnalare anche due ripartenza Bianconere che avrebbero potuto chiudere la partita, ma non sfruttate. Il gol che decide l’incontro al 70′: sulla respinta corta della difesa dopo la conclusione di Faticanti dal limite si avventa Pedro Felipe, che controlla e scarica un destro potentissimo sotto la traversa. Rete pesantissima del difensore, autore fin qui di una gara impeccabile. La Juventus vince così allo stadio Moccagatta e guadagna tre punti importantissimi.

Juventus U23 – Forlì

Gol: st 70′ Pedro Felipe

Juventus U23 (3-4-2-1): 22 Mangiapoco; 32 Turchia, 41 Gil Puche, 4 Pedro Felipe; 34 Turco, 16 Faticanti, 8 Owusu (65′ Mazur), 40 Rouhi; 9 Deme (87′ Pagnucco), 10 Anghilè (65′ Amaradio); 90 Okoro (87′ Guerra). In panchina: 29 Bruno, 28 Fuscaldo, 6 Ngana, 15 Savio, 18 Brugarello, 20 Pugno, 21 Crapisto, 24 Van Arle, 31 Martinez, 33 Perotti. All. Brambilla

Forlì (4-3-3): 22 Martelli; 24 Cavallini (86′ Manuzzi), 25 Elia, 4 Saporetti, 27 Manetti; 23 De Risio (77′ Ripani), 6 Franzolini (88′ Giovannini), 3 Menarini; 11 Farinelli, 7 Petrelli, 10 Macrì (82′ Coveri). In panchina: 1 Calvani, 12 Veliaj, 2 Mandrelli, 14 Spinelli, 16 Valentini, 21 Scorza, 29 Graziani, 32 Pellizzari. All. Miramari

Arbitro: Cerea di Bergamo