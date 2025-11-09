Calcio Serie C – Vittoria netta della Pro Vercelli sulla Triestina

Vercelli ( Pro Vercelli – Triestina 3-1) – Primo tempo intenso e vibrante al “Silvio Piola”, con le due squadre che si affrontano a viso aperto fin dai primi minuti. La Triestina parte meglio e al 7′ si fa vedere con un tiro di Jonsson dal limite, respinto dalla difesa bianca.Al 32′ episodio chiave: Sow cade in area dopo un contatto con Silvestro. L’arbitro Galiffi viene richiamato al VAR e, dopo una lunga revisione, assegna il rigore ai bianchi. Ammonito Silvestro. Dal dischetto, al 37′, Coppola non sbaglia: tiro preciso, Matosevic spiazzato e il “Piola” esplode per l’1-0 della Pro. La gioia dura poco: al 44′ la Triestina trova il pareggio con Gunduz, che calcia dalla distanza. La sfera rimbalza davanti a Livieri e si insacca. In pieno recupero la Pro sfiora di nuovo il vantaggio con Mallahi prima e Sow poi, ma quest’ultimo alza troppo la mira da ottima posizione. Al minuti 73’nuovo vantaggio Pro: contropiede perfetto orchestrato da Akpa Akpro, che apre a sinistra per Ouseynou Sow. L’attaccante senegalese controlla, si accentra e lascia partire un mancino preciso che fulmina Matosevic all’incrocio. Il “Piola” esplode. La Triestina accusa il colpo e al minuto 80 arriva il capolavoro che chiude i giochi: Asane Sow vede il portiere fuori dai pali e lo beffa con un pallonetto al volo che manda in delirio il pubblico. Era da tempo che al “Piola” non si vedevano gol così belli. È il 3-1 che consacra la vittoria. Una vittoria meritata, costruita con cuore, carattere e qualità: la Pro Vercelli conquista il “Piola” e piega la Triestina con un secondo tempo da protagonista.

Pro Vercelli – Triestina

Gol: pt 37′ Coppola, 44′ Gunduz; st 73′ Sow, 80′ Asane

Pro Vercelli (4-3-3): Livieri; Pino (dall’84’ Piran), Clemente, Coccolo, Carosso; Iotti, El Bouchataoui (dall’84’ Ronchi), Burruano (dal 66′ Rutigliano); Mallahi (dal 61′ O. Sow), Coppola (dal 61′ Akpa Akpro), A. Sow. In panchina : Passador, Lancellotti, Furno, Tarantola, Fofana, Zacchera, Anton. All. Santoni.

Triestina (4-3-1-2): Matosevic; Silvestro ((dall’87’ Moises), Moretti, Anzolin (dall’82’ Kosijer), D’Amore; Crnigoj, Jonsson, Ionita; Gunduz (dall’82’ D’Urso); Vicario, Kljajic (dal 78′ Ellertsson). In panchina : Borriello, Neri, Kiyine, Voca, Pedicillo. All. Tesser.

Arbitro: Sig. Davide Galiffi di Alghero