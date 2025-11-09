Pallacanestro Serie A – Tutto facile per l’Olimpia: battuta Treviso nettamente

Milano ( Olimpia Milano – Nutribullet Treviso 87-63) – È senza intoppi la parentesi Italiana dell’Olimpia Milano che supera nettamente al Forum la Nutribuller Treviso per 87-63 nella sfida incastonata tra i “mille”impegni di Eurolega che anche questa settimana entrante vedranno l’Armani due volte in campo in campo continentale. E quando si gioca in Italia diventa tutto clamorosamente più semplice per Armoni Brooks che infila 22 punti con il solito show balistico, mentre ritrova un po’ di fiducia anche Nico Mannion che segna 15 punti a cui aggiunge 5 assist in una delle sue migliori partite della stagione. Nebo e Booker in totale gestione , la notizia più bella è la prestazione corposa di Leonardo Totè, la sua migliore in questo inizio di stagione con 12 punti e ben 20 di valutazione. Milano è in gas dopo il successo esterno di Istanbul (neanche 48 ore prima) e lo fa vedere subito, tanto che la partita racconta subito chiaramente il suo andamento, il 25-13 con cui si chiude il primo quarto è solo l’inizio, il 46-29 dell’intervallo e il 67-45 di fine terzo periodo la chiara prosecuzione di un match nel quale non c’è mai stata partita, con Treviso poi chiaramente sulle gambe dopo la partita di venerdì a Reggio Emilia. Così poi l’ultimo quarto sono 10 minuti si cerca solo di non farsi male in vista dei prossimi impegni sul parquet.

Olimpia Milano – Treviso

Parziali: 25-13; 46-29; 67-45

Milano; Mannion 15, Ellis 8, Booker 6, Tonut 4, Bolmaro, Brooks 2, Ricci 12, Flaccadori 4, Guduric 2, Nebo 2, Totè 12, Dunston ne. All. Messina

Treviso: Ragland 14, Abdur-Rahkman 7, Torresani, Miaschi 2, Pinkins 6, Chillo 7, Guidolin ne, Stephens 4, Pellegrino 4, Olisevicius 19, Spinazzè ne. All. Rossi Sandro Pugliese