Pallacanestro Serie A2 – Forlì batte Urania Milano: finisce 80-70

Forlì ( Unieuro Forlì – Urania Milano 80-70) – Una Wegreenit Urania Milano ancora battagliera cede solamente nei minuti finali contro Forlì, 80-70. Gara coraggiosa e ricca di fattori positivi per i Wildcats che mettono paura alla corazzata Unieuro impattando nel quarto periodo grazie ad un’ eccellente prova di squadra con D’Almeida protagonista in area colorata (10 con 15 rimbalzi) e Cavallero (22 punti) in versione MVP. Nel finale i Rossoblù, privi ancora una volta di Amato e Gentile, cedono alla maggiore freschezza dei padroni di casa, decisivo per i romagnoli Gaspardo (20 alla sirena). Buona partenza dei Wildcats che reggono alle prime sfuriate dei padroni di casa, Taylor e Lupusor e la verve di Sabatini per il 10-15 ospite. Reagisce l’Unieuro che trova punti inaspettati dal veterano Masciadri, è dall’arco che i romagnoli costruiscono il loro primo break, 26-20 alla prima sirena. Gaspardo è il gran protagonista tra i forlivesi, la versatilità dell’ex Cremona è un fattore a cui Urania oppone un Morgillo concentrato ed un Cavallero subito ispirato. L’energia di D’Almeida è un fattore nel tentativo di recupero milanese, torna a colpire Gaspardo con Harper protagonista del massimo vantaggio Unieuro a metà gara, 38-28. Dopo la pausa lunga ancora Harper mette il turbo a Forlì, arriva il margine in doppia cifra, Gaspardo è un rebus sempre complesso per la difesa dei Wildcats che scivolano anche a meno 15. Con coraggio e faccia tosta Urania trova il modo di rientrare in corsa, Cavallero aziona la rimonta, una giocata di Abega vale il meno 9, 60-51. Continua la corsa della Wegreenit che trae linfa dalla buona difesa collettiva, i Rossoblù mettono paura ai padroni di casa, Cavallero impatta a quota 62. Finisce il carburante per Milano che, con le rotazioni molto più corte rispetto a Forlì, non riesce a restare in scia, il solito Gaspardo, Pepe ed Harper scavano il break decisivo, 80-70 il finale.

Unieuro Forlì – Urania Milano

Parziali: 26-20/ 11-8/ 21-23/ 22-19

Unieuro Forlì: Raphael Gaspardo 20 (5/9, 3/4), Demonte Harper 13 (2/4, 3/4), Simone Pepe 12 (3/5, 2/6), Kadeem Allen 9 (1/9, 1/2), Stefano Masciadri 8 (1/1, 2/2), Riccardo Tavernelli 5 (1/1, 0/1), Giulio Gazzotti 5 (1/3, 0/1), Pietro Aradori 5 (1/3, 1/2), Angelo Del chiaro 3 (1/2, 0/0), Tommaso Pinza 0 (0/1, 0/1), David jack Bonomi 0 (0/0, 0/0), Jeremy Beruti 0 (0/0, 0/0). Coach Martino

Wegreenit Urania Milano: Matteo Cavallero 22 (7/10, 1/4), Kevion Taylor 13 (1/5, 3/12), Ion Lupusor 10 (1/3, 2/7), Ursulo D’almeida 10 (4/5, 0/0), Gherardo Sabatini 8 (2/4, 0/6), Alessandro Morgillo 4 (2/3, 0/0), Lionel Abega 3 (1/4, 0/3), Morgan Rashed 0 (0/0, 0/0), Luca Rossi 0 (0/0, 0/0), Gabriele Calvio 0 (0/0, 0/0). Coach. Cardani