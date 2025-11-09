Pallacanestro Serie A2 – Torino lotta fino alla fine ma viene sconfitta a Rimini

Rimini ( Rimini Basket – Torino Basket 75-72) – Al PalaFlaminio di Rimini la Reale Mutua Basket Torino incassa la sua terza sconfitta consecutiva nella 10^ giornata del campionato di Serie A2 Old Wild West.Sul campo romagnolo i gialloblù sono stati in partita dall’inizio alla fine, tenendo testa a una formazione di grande talento e dando vita a una sfida equilibrata per larghi tratti con la Dole Basket di coach Dell’Agnello.na sconfitta che lascia l’amaro in bocca perché, nonostante le conclamate difficoltà al tiro, il gruppo di coach Moretti è riuscito comunque a costringere i romagnoli a un finale in volata, grazie al massimo stagionale di MaCio Teague (25 punti), salvo poi perdere con uno scarto di un solo possesso.Il risultato finale è 75-72. Torino ora vede il suo bilancio aggiornato a 4 vittorie e 6 sconfitte e rimarrà lontano dalla Mole ancora per qualche giorno, con il turno infrasettimanale a Scafati fissato per questo mercoledì.

Rimini Basket – Torino Basket

Parziali: 22-20, 17-18, 22-18, 14-16

Dole Basket Rimini: Pierpaolo Marini 22 (5/11, 2/3), Davide Denegri 16 (3/8, 2/7), Giovanni Tomassini 11 (1/1, 3/5), Alessandro Simioni 9 (2/6, 1/1), Mark Ogden 6 (0/2, 1/5), Gora Camara 6 (3/3, 0/0), Giacomo Leardini 5 (1/2, 1/1), Luca Pollone 0 (0/1, 0/2), Assane Sankare 0 (0/0, 0/0), Valentin Georgescu 0 (0/0, 0/0), Thomas Della chiesa 0 (0/0, 0/0). Coach Dell’Agnello

Reale Mutua Torino: Macio Teague 25 (6/7, 3/7), Robert Allen 17 (2/5, 1/3), Lorenzo Tortu’ 7 (2/3, 1/6), Matteo Schina 6 (0/1, 1/3), Federico Massone 6 (3/7, 0/4), Giovanni Severini 5 (1/1, 1/4), Davide Bruttini 3 (1/2, 0/0), Umberto Stazzonelli 2 (1/1, 0/1), Marco Cusin 1 (0/2, 0/0), Dario Zucca 0 (0/0, 0/1). Coach Moretti