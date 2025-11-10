Calcio Serie D – Sconfitta interna per la Valenzana: al Comunale vince 1-3 il Vado

Valenza ( Valenzana Mado – Vado 1-3) – ll Vado ha dato prova della sua superiorità, espugnando il “Comunale” di Valenza con un netto 3-1 ai danni di una Valenzana che, pur avendo sfoderato una prestazione generosa, non è riuscita a contenere la maggiore solidità e organizzazione della formazione ligure.I rossoblù guidati da Roselli ritrovano così sia i gol che la vittoria, consolidando la propria candidatura ai piani alti della classifica di Serie D. I monferrini, invece, pagano a caro prezzo alcune incertezze difensive e un episodio arbitrale che ha pesantemente condizionato l’andamento della partita.Il vantaggio degli ospiti è arrivato prestissimo, al 6° minuto: Ciccone ha trovato lo spazio giusto al limite dell’area e ha fulminato Canegallo con un rasoterra preciso all’angolino, un tiro su cui il portiere locale non è apparso impeccabile. La Valenzana non si è scomposta e ha reagito con veemenza, trovando il meritato pareggio al 23’: un’azione ben manovrata ha visto Doria servire Montini, che ha appoggiato per Greco; la conclusione di quest’ultimo è stata deviata, e Ciliberto, appostato sul secondo palo, ha insaccato l’1-1. Al 43’, l’arbitro Chindamo ha ravvisato un contatto falloso tra Gasti e Raffini, assegnando un calcio di rigore che ha lasciato più di un dubbio ai piemontesi. Raffini stesso si è incaricato della battuta dagli undici metri, riportando il Vado in vantaggio sul 1-2, nonostante le proteste. La possibilità di chiudere definitivamente l’incontro si è presentata in occasione di un altro rigore, battuto da Arras e respinto da Canegallo, che ha riscattato parzialmente l’errore sul primo gol subito. Ma nei minuti di recupero, al 50′ del secondo tempo, lo stesso attaccante ha trovato la via del gol, chiudendo il match sul 3-1 con una conclusione chirurgica a tu per tu con il portiere, a sugellare la vittoria del Vado.

Valenzana Mado – Vado

Gol: 6’ Ciccone , 23’ Ciliberto , 43’ rig. Raffini , 50’Arras

Valenzana (4-3-3): Canegallo; Gasti, Ciletta, Saidi (19’ st Massaro), Ceccarini; Manasiev, Venneri, Greco; Ciliberto (40’ st Ragni), Montini, Doria. All. Borlini

Vado (3-5-2): Bellocci; Gulinelli, Bondioli, Messina; Syll (22’ st Sacco), Ciccone (37’ st Bussaglia), Abonckelet (22’ st De Rinaldis), Pisanu, Lupinacci; Barwuah (31’ st Arras), Raffini. All. Roselli

Arbitro: Chindamo di Como