Calcio Serie D – Vittoria in rimonta per il Derthona: vincono i Leoni 2-3 ad Asti

Asti ( Asti – Derthona 2-3) – Derthona straripante nel secondo tempo ad Asti. Sotto 2-0 (reti di Chillemi e Podestà nei primi sei minuti di gara) e praticamente assente nei primi 45 minuti, la squadra di Buttu, nel secondo tempo si trasforma: domina in lungo e in largo i padroni di casa, accorcia le distanze con Scalzi al 10′ st, pareggia con Buongiorno al 26′ st e vince la gara con la seconda rete del centravanti bianconero al 42′ st. Asti annichilito e Derthona alla quarta vittoria esterna in campionato. In virtù dei risultati maturati in giornata, il Derthona risale di una posizione in classifica, è undicesimo a quota 14 punti: a una lunghezza da Lavagnese e Asti, a +2 su Celle Varazze e +3 dalla zona playout (Gozzano e Sanremese a 11).Al 3′ padroni di casa in vantaggio: lancio dalle retrovie per Chillemi che si avvicina al vertice destro dell’area di rigore e fa partire un diagonale chirurgico che sorprende e supera Cizza. Il Derthona non fa neanche in tempo a riorganizzare le idee che, al 6′, viene colpito per la seconda volta: fraseggio Magnelli, Garcia, Magnelli con quest’ultimo che crossa in area per il liberissimo Podestà che, non deve far altro che appoggiare la palla in rete.Dopo un calcio d’angolo battuto da Scalzi con colpo di testa fuori di Tocila, proprio il fantasista bianconero, un minuto dopo, al 10′ st approfitta di uno sciagurato passaggio in orizzontale dell’ex Kleto Gjura che, nel tentativo di servire un compagno, calibra male il tocco: Scalzi intercetta, si porta il pallone sul sinistro e supera Brustolin con una conclusione angolata alla sinistra dell’estremo difensore di casa. L’incessante spinta dei tortonesi si concretizza al 15′ st quando, da una bella azione di T. Gerbino la palla viene verticalizzata da Daffonchio verso Pippo Scalzi che è bravissimo a fintare e lasciar scorrere il pallone che giunge sui piedi del liberissimo Buongiorno che si invola verso la porta e con un bel diagonale supera Brustolin e segna il gol del meritato pareggio. Al 42’st dopo un’azione concitata, Perez contrasta Bonora e ruba palla, salta un avversario e sforna un assist perfetto per Buongiorno che, solo al limite dell’area, effettua un perfetto tiro a giro che s’infila sotto l’incrocio dei pali: sarà la rete del definitivo vantaggio. Per il centravanti tortonese sono 4 le reti nelle ultime 3 partite.

Asti – Derthona

Gol: 3′ Chillemi , 6′ Podestà; st 10′ Scalzi , 15′ e 42′ st Buongiorno

Asti (4-4-3): Brustolin, Ropolo, Garcia Magnelli, Gjura, Bonora, Gatto, Toma (45′ st Isoldi), Mancini, Pisciotta (15′ st Bresciani), Chillemi, Podestà. All.: Camillo Cascina

Derthona (3-5-2): Cizza, Daffonchio, Marcaletti, La Cava, Disegni, (25′ Robotti), De Simone (1′ st Tocila), Perez, Arcidiacono, T. Gerbino, Scalzi (45′ st Nani), Buongiorno. All.: Pietro Buttu