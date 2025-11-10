Controlli nella notte a Milano: quattro arresti

Milano – Quattro giovani tra i 19 e 25 anni, tutti italiani, sono stati denunciati questa notte dai Carabinieri per aver danneggiato un’ ambulanza che stava prestando servizio in un’abitazione a Milano. I militari sono intervenuti intorno alle 3 in viale Monte Nero, angolo via Lattuada, dove il gruppetto aveva divelto il tergicristallo del mezzo di soccorso e procurato danni alla carrozzeria. Il tutto mentre l’ambulanza aveva le luci di emergenza accese e il personale stava prestando soccorso all’interno del palazzo. I quattro, che devono rispondere di danneggiamento e interruzione di servizio, sono stati rintracciati e denunciati mentre stavano tentando di allontanarsi. Il bilancio della notte di controlli dei Carabinieri racconta anche di due ragazzi , 17 e 16 anni arrestati dai militari poco dopo la mezzanotte per aver rapinato e minacciato un coetaneo. I due sono stati individuati in Piazza Leonardo Da Vinci, davanti al Politecnico, dove avevano appena rubato un cellulare da 150 euro a un 16 enne, puntandogli una lama al collo. Entrambi sono stati accompagnati nel carcere minorile di Beccaria.