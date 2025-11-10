In auto avevano un machete e una mazza da baseball: sventata probabile rapina

Legnano (Mi) – In auto avevano un machete e una mazza da baseball: sventata una probabile rapina a Legnano. La segnalazione grazie ad Carabiniere libero dal servizio. Ad accorgersi della loro presenza, sospetta, è stato un Carabiniere libero dal servizio, che ha subito dato l’allarme. Era il pomeriggio di Sabato 8 Novembre, quando un militare non in servizio si trovava nel parcheggio di un negozio in Viale Sabotino, a Legnano. Non gli è sfuggita la presenza di due soggetti che si aggiravano proprio in quel posteggio, così ha chiamato i colleghi. Sul posto sono arrivati i Carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Legnano che hanno subito bloccato i due: si trattava di un 41 enne di Seregno e di un 33 enne di Misinto, che si trovavano a bordo di un’ auto risultata essere rubata a Settembre a Milano. Dalla perquisizione all’interno del veicolo, gli uomini dell’Arma hanno trovato un machete e una mazza da baseball. I due uomini sono stati denunciati in stato di libertà per ricettazione e porto d’armi abusivo, il veicolo e gli oggetti sono stati sottoposti a sequestro. E’ probabile che stessero per rapinare qualche esercizio commerciale.