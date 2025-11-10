Incidente mortale a Ossona: a perdere la vita lo storico ottico Finetto

Ossona (Mi) – E’ deceduto sul colpo Mario Finetto, storico ottico di Legnano in corso Garibaldi: l’uomo classe 1946 si era scontrato frontalmente con un altra auto. L’incidente è avvenuto intorno alle 16:30 di ieri, e ha coinvolto due auto: su una viaggiava l’ottico di 79 anni, sull’altra una famiglia con bambini che fortunatamente non hanno subito gravi conseguenze dall’impatto frontale. L’uomo era conosciuto in città per il suo negozio di ottica presente da decenni. Da chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto.