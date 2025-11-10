Incidente nel milanese: auto si schianta contro un muro, gravissimo un uomo

Cambiago (Mi) – L’auto che perde il controllo e lo schianto contro un muro.Un uomo di 48 anni, stamattina, è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Cambiago. La vettura su cui il 48 enne viaggiava si è schiantata contro un muro in Via Manzoni, poco dopo le 8 di Lunedì.La telefonata con la richiesta di soccorso alla centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza e urgenza ha fatto accorrere un’ambulanza e un’automedica in codice rosso insieme alla polizia locale del comando cittadino. La vettura è stata l’unico mezzo coinvolto nel sinistro e, secondo quanto al momento ricostruito, sarebbe uscita fuori strada in autonomia, senza il coinvolgimento di terzi. All’origine dello schianto, forse, un malore del conducente. L’uomo è stato soccorso e accompagnato in codice rosso all’ospedale San Raffaele di Milano. I rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale.