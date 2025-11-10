Spinta in mare aperto dal vento, ragazza con il sup recuperata dalla Guardia Costiera

Genova – Una ragazza di 23 anni si era avventurata in mare con il Sup, nel pomeriggio di ieri, partendo dalla spiaggia di Voltri sottovalutando corrente e vento. Dopo qualche ora, sopraggiunto il buio, la madre della giovane si era allarmata e ha chiesto aiuto. Ricevuta la segnalazione la sala operativa della Guardia Costiera di Genova ha immediatamente attivato il dispositivo i ricerca e soccorso, impiegando una motovedetta e diverse pattuglie via terra. Mentre si valutava l’impiego di ulteriori mezzi navali e aerei, la motovedetta ha individuato la ragazza. Soccorsa in buone condizioni di salute, è stata fatta salire a bordo e portata in porto, dove ad attenderla c’erano i familiari e il personale sanitario del 118.