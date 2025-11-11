Due cani fuggono e si ritrovano sulla A7: salvati dalla Polizia

Genova – Mercoledì mattina scorso, diversi utenti in transito sulla A7, in direzione Genova, hanno segnalato alla Centrale Operativa della Polizia Stradale ligure la presenza di due cani, probabilmente da caccia, sulla carreggiata, tra Vignole e Isola Del Cantone. Gli agenti della Polizia Stradale di Sampierdarena, hanno tempestivamente raggiunto il luogo della segnalazione, mettendo in sicurezza l’area, per evitare che i cani potessero essere investiti e per garantire la sicurezza della viabilità. Dopo aver tranquillizzato i cuccioli, grazie alle indicazioni presenti sui collari, gli operatori sono riusciti a risalire ai proprietari dai quali si erano allontanati poco prima.