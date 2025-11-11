Insulta ebrei ortodossi americani alla stazione Centrale e ne picchia uno: arrestato 25 enne pakistano

Milano – Ha avvicinato alcuni ebrei ortodossi americani in Stazione Centrale a Milano mentre stavano controllando l’orario dei treni sul tabellone, li ha notati per l’abito tradizionale e subito li ha aggrediti. Prima a parole, con lo slogan contro “il massacro bambini” in Palestina, poi con calci e pugni, in particolare contro uno di loro, un 25 enne che poi è finito al Pronto Soccorso in codice verde all’ Ospedale con lesioni alla testa, provocate da un grosso anello che l’aggressore aveva al dito. L’uomo, anche lui 25 enne pakistano, era arrivato poco prima in treno da Trento, ed è stato arrestato dagli agenti della Polfer per lesioni aggravate dalla discriminazione, razziale, etnica e religiosa. Tutto è avvenuto alle 13 di Lunedì sui binari della stazione, in mezzo a decine di viaggiatori e sotto l’occhio delle telecamere. L’uomo è stato bloccato prima da un addetto alla Security della stazione e poi dagli agenti. Il gruppo, composto da una decina di giovani, era diretto a Venezia e si trovava a Milano per un tour. Il 25 enne, secondo i primi accertamenti della Digos, non avrebbe precedenti né legami con gruppi antisemiti.