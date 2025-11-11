Punta una pistola in faccia al suo prof di matematica

Torino – Sono stati momenti di autentico terrore quelli vissuti da un insegnante di Matematica nella mattina di Venerdì all’istituto superiore torinese: uno studente di 15 anni gli ha puntato la pistola in faccia, mentre i compagni di classe erano attoniti , di fronte ad una scena del tutto inattesa. Poi si è scoperto che l’arma tirata fuori dallo zaino del giovane era una pistola giocattolo, ma intanto era scattato l’allarme e sul posto sono giunti con prontezza gli agenti della Polizia; dopo che gli è stata sequestrata l’arma finta, per il 15 enne è scattata la denuncia. Ora spetterà al prof se sporgere denuncia e chiudere qui l’episodio, in attesa che la scuola prenda provvedimenti nei confronti del ragazzo: in arrivo una lunga sospensione. Il giovane, da quanto poi si è saputo, ha cercato di minimizzare con i compagni, parlando semplicemente di un gioco: spetterà alla forze dell’ordine ricostruire l’accaduto e capire se alla base del gesto ci fossero dei precedenti con l’insegnante, magari causa qualche brutto voto.