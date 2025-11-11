Tamponamento tra camion sul ponte San Giorgio: un ferito grave, lunghe code

Genova – Due camion si sono tamponati sul ponte San Giorgio questa mattina, poco dopo le otto. Sul posto è intervenuto il 118 con una ambulanza automedica, la Polizia stradale e i Vigili del Fuoco. I pompieri hanno estratto l’autista dal secondo camion dalle lamiere del gabbiotto, praticamente distrutto dall’ impatto. L’uomo, di 55 anni, è stato trasportato in Codice giallo al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Villa Scassi. Si registrano al momento sette chilometri di coda. Alle 9:45 è stato chiuso il tratto compreso tra Genova Aeroporto e il bivio con la A7 Serravalle – Genova, in direzione Genova. Agli utenti in A10, provenienti da Savona e diretti a Genova, dopo l’uscita obbligatoria a Genova Aeroporto, si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in Autostrada a Genova Ovest. La strada è stata riaperta intorno alle 10:30. Il traffico ha iniziato a defluire su una corsia.